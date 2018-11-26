شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 26-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يبدأ سعر الذهب بتقديم تداولات إيجابية ليبتعد تدريجياً عن المتوسط المتحرك 50، تحفّزه إيجابية مؤشر ستوكاستيك، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الصاعد خلال الجلسات القادمة، والتي تعتمد على الثبات فوق مستوى 1208.40، في حين يتواجد هدفنا الرئيسي التالي عند 1238.30.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1215.00 والمقاومة 1240.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد