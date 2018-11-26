شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 26-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجد زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار صعوبة في كسر مستوى 1.2800 حتى الآن، ليظهر بعض الميل الصاعد الطفيف الذي يتأثر بإيجابية مؤشر ستوكاستيك، لكن بما أن السعر دون 1.2962، فإن توقعاتنا للاتجاه الإجمالي الهابط ستبقى قائمة، مع التذكير بأن كسر 1.2800 سيسهّل مهمة التوجه نحو هدفنا الرئيسي التالي الذي يتواجد عند 1.2636.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2720 والمقاومة 1.2900

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط