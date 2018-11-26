شكرا لقرائتكم خبر عن "أدنوك" تفتتح محطة جديدة للغاز الطبيعي بأبوظبي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع "أدنوك للتوزيع" المدرجة بسوق أبوظبي المالي عن افتتاح محطة الطويلة لضغط الغاز الطبيعي المتطورة تكنولوجياً.

وأوضحت الشركة في بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" أن تلك المحطة تهدف لضمان إمدادات مستمرة من الغاز لتلبية احتياجات القطاعات الصناعية بأبوظبي والفجيرة.

وتستخدم محطة الطويلة لضغط الغاز، والتي تقع على مسافة 50 كيلومتر شمال أبوظبي، ما يصل إلى 450 مليون قدم مكعبة قياسية من غاز المبيعات يوميا.

وتتكون محطة الطويلة لضغط الغاز من ثلاث وحدات بطاقة معالجة لكل وحدة تبلغ 225 مليون قدم مكعبة قياسية يومياً.

وقالت الشركة في مطلع عام الجاري إنها تعتزم افتتاح 13 محطة خدمة جديدة خلال 2018، مشيرا إلى أن بعض تلك المحطات ستفتتحها للمرة الأولى في دبي والسعودية.

و"أدنوك للتوزيع" أكبر شركة لتسويق وتوزيع المنتجات البترولية ومتاجر البيع بالتجزئة في دولة الإمارات.