شكرا لقرائتكم خبر عن "أرامكو" تعتزم توقيع 30 اتفاقية بـ 25 مليار دولار هذا الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تعتزم شركة ارامكو السعودية توقيع 30 اتفاقا بقيمة نحو 25 مليار دولار مع شركات محلية وأجنبية وذلك على هامش المنتدى الذي تعقده لتعزيز قيمة قطاع التوريد "اكتفاء"خلال الأسبوع الجاري. ويأتي توقيع تلك الاتفاقيات في إطار المساعي التي تقودها "أرامكو" لتوسيع القاعدة الصناعية بالمملكة وتصنيع نسبة أكبر من المنتجات محليا، بحسب وكالة رويترز. وأطلقت شركة أرامكو السعودية مبادرة "اكتفاء" لتعزيز المحتوى المحلي في عملياتها، وذلك من خلال فتح فرص أمام الموردين والمصنعين المحليين، بقيمة تقارب 13 مليار ريال. ويعتزم برنامج "اكتفاء" أحد أبرز مبادرات شركة أرامكو السعودية إنفاق أكثر من 1.5 تريليون ريال خلال العشرة أعوام القادمة. وأكد عبدالله الثعلي، مدير إدارة التطوير الصناعي والتموين الاستراتيجي بشركة "أرامكو"، في وقت سابق أن برنامج اكتفاء أسهم في رفع نسبة الشراء من المصانع المحلية تصل إلى 50% خلال عام 2017، وهي نسبة يتم تحقيقها للمرة الأولى في تاريخ الشركة.

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