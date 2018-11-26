شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية ترتفع على نطاق واسع بعد إقرار الاتحاد الأوروبي اتفاق انفصال بريطانيا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأوروبية على نطاق واسع بالتعاملات الصباحية يوم الاثنين فى أولى جلسات الأسبوع ، لتواصل مكاسبها للجلسة الثانية على التوالي ، مع تحسن شهية المخاطرة بعد إقرار زعماء الاتحاد الأوروبي الاتفاق النهائي لانفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي فى آذار/مارس المقبل ، بالإضافة إلى آمال بشأن حل أزمة الميزانية الإيطالية بعد تصريحات نائب رئيس الوزراء الإيطالي.

ارتفع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 1.1% حتى الساعة 10:22 بتوقيت جرينتش ، وأنهي المؤشر جلسة الجمعة مرتفعا بنسبة 0.4% ، فى ثاني مكسب خلال ثلاث جلسات ، ضمن عمليات التعافي من أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع ، وانتعاش أسهم البنوك وشركات التكنولوجيا.

وسجل مؤشر ستوكس أوروبا الأسبوع الماضي خسارة للأسبوع الثاني على التوالي ، مع عزوف المستثمرين عن المخاطرة ، وبعد هبوط واسع لشركات صناعة السيارات وتراجع قطاع البنوك والشركات المالية.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا على نطاق واسع بالتعاملات الصباحية يوم الاثنين فى أول جلسات الأسبوع ، ليواصل مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي ، مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى المنطقة الخضراء.

خلال عطلة نهاية الأسبوع ،وقع زعماء الاتحاد الأوروبي على الاتفاق النهائي لانفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي ، يجنب بريطانيا الخروج الفوضوي فى آذار/مارس المقبل ، وينظم العلاقات المستقبلية بين الطرفين.

لمح ماتيو سالفيني نائب رئيس الوزراء الإيطالي يوم الأحد إلى إمكانية تغيير هدف العجز بالميزانية العامة للبلاد لعام 2019 ، وهو ما قد ينتج عنه فتح محادثات جديدة بين روما وبروكسيل لحل خلافات الميزانية وفقا للقواعد المالية للاتحاد الأوروبي.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بأكثر من 1.1% ،وأنهي المؤشر جلسة الجمعة فى وول ستريت منخفضا بحوالي 0.5% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي.

ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بأكثر من 1.2% ،وفى فرنسا صعد مؤشر كاك 40 بنسبة 1.1% ، وفى ألمانيا أضاف مؤشر داكس نسبة 1.2% ،وفى لندن زاد مؤشر فايننشال تايمز 100 بمقدار 0.9%.