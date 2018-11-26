شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع مستويات الثقة بمناخ الأعمال فى ألمانيا يفوق التوقعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الألماني الساعة 09:00 بتوقيت جرينتش مؤشر IFO الألماني لقياس مناخ الأعمال لشهر تشرين الثاني/نوفمبر بمستوي 102.0 نقطة ، أقل من التوقعات التي أشارت إلى مستوي 102.3 نقطة ، أسوأ من القراءة السابقة مستوي 102.8 نقطة ، هذا البيان سلبي للعملة الأوروبية الموحدة اليورو.

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