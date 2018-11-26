شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يرتفع قرب أعلى مستوى فى أسبوعين بدعم تراجع الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الاثنين فى مستهل تعاملات الأسبوع ، لتستأنف مكاسبها التي توقفت مؤقتا يوم الجمعة ،لتقترب مجددا من ملامسة أعلى مستوى فى أسبوعين ، بدعم تراجع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات.

ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 0.25% حتى الساعة 10:55 بتوقيت جرينتش لتتداول عند مستوي 1,225.92$ للأونصة من مستوى الافتتاح 1,223.37$،وسجلت أعلى مستوي 1,228.08$ ، وأدنى مستوي 1,222.23$.

أنهي الذهب تعاملات الجمعة منخفضا بنسبة 0.3% ، فى أول خسارة خلال ثلاثة أيام ، بفعل انتعاش مستويات الدولار الأمريكي ، وضمن عمليات تصحيح وجني أرباح من أعلى مستوى فى أسبوعين 1,230.06$ للأونصة.

وحققت أسعار الذهب على مدار الأسبوع الماضي ارتفاعا بحوالي 0.25% ، فى ثاني مكسب أسبوعي على التوالي ، بدعم تراجع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.

تراجع مؤشر الدولار يوم الاثنين بنسبة 0.3% ، ليستأنف خسائره التي توقفت باليوم السابق مؤقتا ، ليعاكس تراجع العملة الأمريكية مقابل معظم العملات الرئيسية والثانوية ، الأمر الذي يدعم ارتفاع أسعار الذهب والمعادن الأخرى المقومة بالدولار الأمريكي.

يأتي تراجع الدولار الأمريكي فى ظل تصاعد الشكوك تجاه مسار رفع أسعار الفائدة الأمريكية خلال عام 2019 مع تنامي مخاوف تراجع النمو الاقتصادي وتباطؤ وتيرة التضخم ، وتتراجع العملة الأمريكية أيضا لصالح العملة الأوروبية اليورو بعد توقيع زعماء الاتحاد الأوروبي على الاتفاق النهائي لانفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب ظلت يوم الجمعة دون أي تغيير يذكر وذلك لليوم الثاني على التوالي ليظل الإجمالي عند 762.92 طن متري ، والذي يعد أعلى مستوى منذ 24 آب/أغسطس الماضي.