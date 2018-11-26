شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تحاول التعافي من أدنى مستوى فى 13 شهرا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط العالمية بالسوق الأوروبية يوم الاثنين ضمن عمليات التعافي من أدنى مستوى فى 13 شهرا ، بصدد تحقيق أول مكسب خلال ثلاثة أيام ، لتعوض جزء من خسائرها الحادة التي تكبدتها يوم الجمعة ، لكن تظل الأسعار تحت ضغط مخاوف تجدد أزمة تخمة المعروض بالسوق وضعف الطلب العالمي.

بحلول الساعة 10:22جرينتش ارتفع الخام الأمريكي إلى مستوي 51.10$ للبرميل من مستوي الافتتاح 50.60$،وسجل أعلى مستوي 51.40$ ،وأدنى مستوي 50.09$ الأدنى منذ 12 تشرين الأول/ أكتوبر 2017.

وصعد خام برنت إلى مستوي 59.90$ للبرميل من مستوي الافتتاح 58.89$ ،وسجل أعلى مستوي 60.27$ ،وأدنى مستوي 58.61$.

فقد الخام الأمريكي عند تسوية الجمعة نسبة 6.5% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، وانخفضت عقود برنت بنسبة 5.9% ، وسجلت أدنى مستوى فى 13 شهرا عند 58.42$ للبرميل.

وعلى مدار الأسبوع المنصرم ،فقدت أسعار النفط العالمية متوسط 11.5% ،فى سابع خسارة أسبوعية على التوالي ، ضمن أطول سلسلة خسائر أسبوعية منذ حزيران/يونيو 2015 ،وبأكبر خسارة أسبوعية فى أربع سنوات.

ومنذ مطلع هذا الشهر ،انخفضت أسعار النفط العالمية بأكثر من 21% ، بصدد تكبد ثاني خسارة شهرية على التوالي ، بفعل تصاعد المخاوف حيال تجدد أزمة تخمة المعروض بالسوق ،خاصة مع ضخ كبار المنتجين بالعالم مستويات قياسية من الإنتاج.

تتصدر الولايات المتحدة حاليا قائمة منتجي النفط بالعالم، بعدما بلغ الإنتاج الأمريكي هذا الشهر مستوي قياسي تاريخي عند 11.7 مليون برميل يوميا، متخطيا الإنتاج الروسي الذي توقف عند 11.4 مليون برميل يوميا وهو مستوى قياسي أيضا.

بالتوازي مع مخاوف المعروض تتصاعد مخاوف ضعف الطلب العالمي ، خاصة فى ظل التوقعات التي تشير إلى تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي ،ولا سيما فى الصين "ثاني أكبر مستهلك للنفط بالعالم وفى أوروبا "رابع أكبر مستهلك للنفط بالعالم".

ومع ارتفاع مؤشرات زيادة العرض بالسوق والتباطؤ فى نمو الطلب ، من المتوقع على نطاق واسع إلى تجدد أزمة تخمة المعروض بالسوق على نطاق واسع خلال 2019 ، وهو ما قد يؤدي إلى المزيد من التراجعات الكبيرة فى أسعار النفط ما لم تتدخل أوبك وروسيا فى خفض الإنتاج ودعم الأسعار.