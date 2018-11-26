وزير الإنتاج الحربي يبحث مع محافظ أسوان موقف المشروعات المنفذة بالمحافظة

استقبل الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، للوقوف على حجم المشروعات التي تنفذها الوزارة بالمحافظة.

وأكد اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان على أهمية المشروعات التى تقوم بتنفيذها وزارة الإنتاج الحربى والتي من شأنها أن تساهم في ظهور المحافظة بالمظهر الحضاري المناسب والمشرف والذي يؤدي إلى زيادة الرحلات السياحية للمحافظة، والعمل على جذب الاستثمارات لتنفيذ مشروعات أخرى بالمحافظة لتعظيم العائد الاقتصادي وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للمواطنين بالمحافظة وخاصةً للشباب وخاصة بعد قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي باختيار أسوان عاصمة للشباب الأفريقي 2019.

الجدير بالذكر أن وزارة الإنتاج الحربي تنفذ عدة مشروعات بأسوان منها تحسين وتطويل الأرصفة في عدد من محطات السكة الحديد في مدن المحافظة، وكذا رصف الطرق بمراكز (كوم أمبو، إدفو، أسوان، نصر النوبة، دراو)، وتطوير مكتب بريد السلوى بأسوان، وإنشاء 42 ملعبا قانونيا وخماسا نجيل صناعي وإنشاء وتطوير مركز شباب أبوسمبل السياحي، وحمام سباحة تدريبي للناشئين بنادي الشمس الرياضي.

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