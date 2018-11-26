«السياحة»: إنطلاق انتخابات اتحاد الغرف 15 يناير

أعلنت وزارة السياحة، إجراء انتخابات مجلس إدارت الاتحاد المصري للغرف السياحية، يوم الثلاثاء 15 يناير 2019، بعد أن تنتهي انتخابات الغرف الخمس التابعة له.

وبحسب القرار الوزاري لوزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط، رقم 617 لسنة 2018، تقدم طلبات الترشح في الفترة من 28 نوفمبر الجاري وحتى 4 ديسمبر المقبل، ويجرى فحص الأوراق والطعون وعرض كشوف المقبولين في الفترة من 5 وحتى 11 ديسمبر، وتقدم طلبات التنازل عن الترشح وتظلمات المستبعدين خلال الفترة من 12 وحتى 18 ديسمبر، ويجرى البت في الطعون والتظلمات خلال 5 أيام عمل وتعلن قبل 25 ديسمبر.

وتنص المادة من القرار المذكور على أن تجرى الانتخابات في العاشرة صباحا يوم 15 يناير 2019 بأحد فنادق القاهرة وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني في الموعد المحدد تعقد الجمعية العمومية لهذه الانتخابات بعدها بساعة وتكون صحيحة بأي عدد، ويبدأ الاتحاد في تلقي طلبات الترشح في عضوية مجلس إدارته ابتداء من 28 نوفمبر الجاري حتى 4 ديسمبر المقبل.

وفي اليوم التالي 5 ديسمبر سيجرى إرسال كافة الطلبات للجنة المشرفة على الانتخابات والتي سيصدر بشأنها قرارا وزاريا يحدد أعضاء اللجنة والمشاركين على أن يبدأ فحص الأوراق والطعون وعرض كشوف المرشحين المقبولين خلال الفترة من 5 ديسمبر إلى 11 ديسمبر وتقدم طلبات التنازل وكذلك الطعون على المرشحين والمستبعدين إلى اللجنة العامة المشرفة خلال الفترة من 12 – 18 ديسمبر ويجرى البت في الطعون 25 ديسمبر.

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