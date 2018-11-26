شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسعار البطاطس والطماطم اليوم الاثنين 26-11-2018 بسوق العبور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت بعض أسعار الخضار اليوم الاثنين 26-11-2018 طبقاً لأسعار الجملة بسوق العبورالمعلنة، حيث تراجع سعر كيلوالطماطم مسجلا سعر 1.75– 4.25جنيهات للكيلو، و تراجع سعر البطاطس لتبلغ من 3- 5 جنيه للكيلو، وبلغ سعر البصل من 3 - 5 جنيه للكيلو.

وسجلت أسعار الكوسة سعر 3 - 6.60 جنيها للكيلو، وبلغ سعر الجزر من 2 – 4 جنيها، والفاصوليا سجلت 5 - 8 جنيهات، واستقر الباذنجان البلدى ما بين 1 إلى 3 جنيهات والملوخية 3 جنيهات للكيلو.