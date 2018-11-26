«الدلتا للسكر»: بدء إنتاج السكر المحلي من البنجر أول فبراير

أعلنت شركة الدلتا لبنجر السكر، برئاسة الدكتور أحمد أبواليزيد، رئيس مجلس إدارة الشركة، أن مساحات الأراضي التي تعاقدت عليها الشركة مع المزارعين خلال الموسم الحالي لزراعة بنجر سكر بلغت 114 ألفًا و351 فدانًا بنظام الزراعة التعاقدية، مقابل التعاقد على 94 ألفًا و586 فدانًا خلال العام الماضى، بزيادة قدرها 19 ألفًا و795 فدانًا مقارنة بالعام الماضي.

وقال الدكتور أحمد أبواليزيد، رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا لبنجر السكر، في تصريحات صحفيه اليوم الاثنين، إنه جرى زراعة 114 ألفًا و76 فدانًا بنجر سكر من المساحات المتعاقد عليها مع المزارعين حتى الآن، ويجرى الانتهاء من زراعة باقي مساحات الأراضي المتعاقد عليها خلال أيام.

وأوضح أن هناك علاوة تشجيعية لمن يبكر من المزارعين في زراعة بنجر السكر مع صرف تقاوي البنجر مجانا؛ تشجيعا من الشركة للتبكير في الزراعة، مضيفًا، وجود ما يقرب من 62 ألف فدان، مزروعة مبكرا خلال الموسم الحالي من إجمالي مساحات الأراضي المتعاقد عليها مع المزارعين، الأمر الذي سينعكس على التبكير أيضا في بدء تشغيل مصنع الشركة بمحافظة كفر الشيخ وإنتاج السكر المحلي من محصول بنجر السكر في الموسم الجديد اعتبارا من الأسبوع الأول لشهر فبراير المقبل ما يعزز المخزون الاستراتيجي للسكر والذي يتجاوز حاليا 5 أشهر.

وأضاف “أبواليزيد”، أنه يجرى توفير تقاوي بنجر السكر للمزراعين بسعر مدعم وكذلك توفير الأسمدة والمبيدات بأسعار مدعمة ويتم سدادها لأجل ولحين توريد المزارعين محصول بنجر السكر للشركة واستلام ثمنه، لافتا إلى أن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، وجه بتيسير إجراءات استلام البنجر من المزارعين والاستعداد لبدء الموسم الجديد لإنتاج السكر المحلي.

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