شكرا لقرائتكم خبر بدء فحص جودة البناء على مبان سكنية للأفراد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

أجرى برنامج البناء المستدام التابع لوزارة الإسكان أول عملية فحص لجودة البناء ضمن مسار «البناء الفردي» نفذها مهندس سعودي أكمل متطلبات البرنامج عبر الدورة التدريبية بالمعهد العقاري.

وأكد المشرف على التنظيم العقاري المهندس مازن الداوود أن هذه المرحلة يجري تطبيقها على المباني السكنية للأفراد المقبلين على البناء في الرياض، على أن تتم تغطية باقي المدن تدريجيا.

وأجرى المهندس الفاحص إبراهيم التميمي أجرى أول عملية فحص جودة بناء معتمدة، والتي استفاد منها المواطن خالد المطيري كأول مواطن تقدم له هذه الخدمة.

دخل إضافي

«أدعوا المهندسين إلى الالتحاق بالبرنامج، خاصة أنه لا يحتاج لتفرغ رسمي للعمل ويعد دخلا إضافيا، كما يخدم عملية تطوير المباني السكنية بالطريقة الصحيحة ويرفع جودة المبنى بعيدا عن الاجتهادات الفردية غير الدقيقة، كما أدعو المواطنين إلى الاستفادة من هذه الخدمة التي تعد الطريق المختصر والصحيح للوصول إلى النتائج المأمولة لرفع جودة البناء».

إبراهيم التميمي أول مهندس فاحص

تسجيل سهل

«الحصول على الخدمة مميز وسهل، حيث لا يستدعي مراجعة الوزارة، إذ إن جميع خطوات العمل الكترونية، حيث يجري التواصل مع المستفيد خلال ساعة من تقديمه الطلب الالكتروني.

الخدمة كانت بمثابة الحلم بالنسبة لي وقد تحقق، لأن الوضع السابق كان فيه كثير من المعوقات، وغياب الجودة والإتقان. أنصح المواطنين بالاستفادة من الخدمة لضمان جودة مسكنهم، فمن مميزات الخدمة الحصول على شهادة فحص جودة البناء بعد استكمال مراحل الفحص.

خالد المطيري أول مواطن تقدم له الخدمة