شكرا لقرائتكم خبر 444 ألف منزل بمناطق نائية ضمن المرحلة الثالثة لنشر الخدمات اللاسلكية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

وقعت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات أمس اتفاقية مع شركة الاتصالات السعودية لتنفيذ المرحلة الثالثة لمبادرة تحفيز الاستثمار في نشر خدمات الاتصالات وخدمات النطاق العريض اللاسلكية في المناطق النائية بالقرى والهجر في عدد من مناطق المملكة، بحضور وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة، ورئيس مجلس إدارة مجموعة الاتصالات السعودية الأمير محمد بن خالد، ومحافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور عبدالعزيز الرويس.

وتستهدف المرحلة الثالثة تغطية 444 ألف منزل، يستفيد منها أكثر من 2.5 مليون مواطن ومقيم في أكثر من 3 آلاف قرية وهجرة.

ووقع الاتفاقية كل من وكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للاتصالات والبنية التحتية الرقمية المهندس عبدالله الكنهل، ونائب الرئيس للبنية التحتية لشركة الاتصالات السعودية المهندس عبدالله الزمامي.

وأوضح السواحة، أن توقيع الاتفاقية يأتي في إطار الجهود المبذولة من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لتوفير خدمات الاتصالات والنطاق العريض في جميع مناطق المملكة ضمن رؤية المملكة 2030 التي ارتكزت على محاور أساسية تهدف إلى بناء مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح، حيث تضمنت برامج عدة، منها برنامج التحول الوطني 2020 لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لهذه الرؤية، التي أوكلت لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات الهدف الاستراتيجي لتنمية الاقتصاد الرقمي من خلال تطوير البنية التحتية الرقمية اللازمة لتحقيق المجتمع الرقمي والحكومة الرقمية والاقتصاد الرقمي المنشود.

وذكر أن المبادرة تهدف لتسريع نشر شبكة الاتصالات اللاسلكية والنطاق العريض اللاسلكي عالي السرعة (بسرعات تتجاوز 10 ميجابت بالثانية) لتغطية 70% من المنازل بالقرى والهجر النائية بحلول 2020.

مبادرة خدمات الاتصالات والانترنت بالمناطق النائية:

المستهدف بالمرحلتين الأولى والثانية

تغطية 128ألف منزل

استفادة 700ألف مواطن ومقيم

خدمة 700قرية وهجرة

المناطق الرياض، المنطقة الشرقية، مكة المكرمة، عسير، الحدود الشمالية، الجوف

المستهدف بالمرحلة الثالثة

تغطية 444,076 منزلا

استفادة 2.5مليون مواطن ومقيم

خدمة 3 آلاف قرية وهجرة

المناطق الرياض، القصيم، مكة المكرمة، المدينة، الباحة، تبوك، جازان، حائل، عسير، نجران