مساكن يمول شراء 5306 عقارات لموظفي الدولة بقيمة 3.7 مليارات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض
مول برنامج «مساكن» التابع للمؤسسة العامة للتقاعد 5306 عقارات لموظفي الدولة بقيمة إجمالية بلغت نحو 3.7 مليارات ريال في مختلف مناطق المملكة، مثلت حصة السيدات منها نحو 27 %.
وتتيح مؤسسة التقاعد من خلال البرنامج لموظفي الدولة شراء وتملك العقار عبر شركة دار التمليك، فيما يأتي البرنامج انطلاقا من حرص المؤسسة على تنمية مواردها المالية وتلبية احتياجات عملائها في إطار خطتها الاستراتيجية المتوافقة مع رؤية المملكة 2030.
ووفق إحصائية المؤسسة الصادرة أمس، بلغ عدد المستفيدين من البرنامج من النساء 1456 بمعدل 27.4 % من عدد المستفيدين، فيما بلغ عدد المستفيدين الرجال 3850 بنسبة 72.6 %، بينما بلغ عدد المتقاعدين المستفيدين من البرنامج 1952 مستفيدا بنحو 36.7 % فيما توزعت النسبة المتبقية بين المدنيين والعسكريين على رأس العمل.
وجاءت خطوة المؤسسة في تنفيذ برنامج مساكن بعد دراسة أجرتها أظهرت حاجة موظفي الدولة والمتقاعدين لوجود برنامج شراء مساكن يلبي احتياجاتهم ويساعدهم في الحصول على المسكن المناسب.
وتقوم المؤسسة من خلال البرنامج الذي تديره شركة دار التمليك وفقا للسياسات والمعايير التي حددتها المؤسسة، بشراء وتملك العقار بناء على طلب ورغبة المستفيد، ومن ثم بيعه للمستفيد بالتقسيط وبهامش ربح محدد.
وانفرد برنامج «مساكن» بمميزات خاصة، أبرزها إتاحة التمويل للأشخاص حتى سن 70 سنة، وبمرونة في مدة التمويل تبدأ من 5 سنوات إلى 30 سنة، وإعطاء فترة سماح في بداية التمويل تصل إلى 6 أشهر مع ثبات القسط طوال مدة التمويل، وإتاحة التضامن بين الزوجين.
كما أتاح البرنامج إمكانية تحويل الراتب لأي بنك محلي، ومدة سداد تصل إلى 30 عاما، وإمكانية التمويل مع وجود التزامات مالية أخرى على العميل بشرط ألا تتجاوز هذه الالتزامات في مجموعها 50 % من دخله، وكذلك إمكانية شراء وحدات سكنية ضمن النطاق العمراني في جميع مدن ومحافظات المملكة، وأخيرا الإعفاء عند الوفاة من باقي الأقساط وإفراغ العقار لمصلحة الورثة.
يذكر أن المؤسسة وسعت أخيرا قاعدة المستفيدين من برنامج «مساكن»، حيث أصبح بإمكان مشتركي ومتقاعدي الجهات الحكومية الخاضعين لنظام التأمينات الاجتماعية الاستفادة من البرنامج.
برنامج مساكن
إجمالي المستفيدين
5306
القيمة الإجمالية
3.7 مليارات ريال
المستفيدون حسب الجنس
1456
3850
المستفيدون بحسب حالة العمل
1952 متقاعدا
3354 على رأس العمل
نوع الوحدات الممولة
1592 شقة
3417 فلة
297 أرضا
مميزات البرنامج
- إتاحة التمويل للأشخاص حتى سن 70 سنة
- مرونة في مدة التمويل تصل إلى 30 سنة
- فترة سماح في بداية التمويل تصل لـ 6 أشهر
- ثبات القسط طوال مدة التمويل
- إتاحة التضامن بين الزوجين
- إمكانية تحويل الراتب لأي بنك محلي
- مدة السداد تصل إلى 30 عاما
- إمكانية التمويل مع وجود التزامات مالية أخرى
- إمكانية شراء وحدات سكنية ضمن النطاق العمراني
- الإعفاء عند الوفاة من باقي الأقساط وإفراغ العقار لمصلحة الورثة
- متاح لمشتركي ومتقاعدي الجهات الحكومية الخاضعين لنظام التأمينات
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