- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن "الإحصاء" يكشف: رصيد السلع الغذائية خلال شهر أكتوبر يكفى البلاد 26 شهرا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن الكميات المتاحة من السلع الاستهلاكية "الغذائية" الأساسية ومدة كفايتها خلال شهر نوفمبر الجارى، والتى تتراوح من 90 يوماً وحتى 25 شهراً.
أوضح الجهاز فى تقرير حديث صادر عنه، حصل ”الخليج 365” على نسخة منه، أن الرصيد المتاح من السكر 992.1 ألف طن يكفى لمدة 5 أشهر.
فيما بلغ الرصيد المتاح من الزيت 255.1 ألف طن ويكفى لمدة 3 أشهر "90 يوماً"، أما رصيد اللحوم الحية "عجول"، فبلغ 194 ألف رأس، تكفى لمدة 25 شهرا، حسب الاستهلاك.
رصيد السلع الغذائية خلال نوفمبر 2018
شكرا لقرائتكم خبر عن "الإحصاء" يكشف: رصيد السلع الغذائية خلال شهر أكتوبر يكفى البلاد 26 شهرا على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .