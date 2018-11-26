شكرا لقرائتكم خبر عن "الإحصاء" يكشف: رصيد السلع الغذائية خلال شهر أكتوبر يكفى البلاد 26 شهرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن الكميات المتاحة من السلع الاستهلاكية "الغذائية" الأساسية ومدة كفايتها خلال شهر نوفمبر الجارى، والتى تتراوح من 90 يوماً وحتى 25 شهراً.

أوضح الجهاز فى تقرير حديث صادر عنه، حصل ”الخليج 365” على نسخة منه، أن الرصيد المتاح من السكر 992.1 ألف طن يكفى لمدة 5 أشهر.

فيما بلغ الرصيد المتاح من الزيت 255.1 ألف طن ويكفى لمدة 3 أشهر "90 يوماً"، أما رصيد اللحوم الحية "عجول"، فبلغ 194 ألف رأس، تكفى لمدة 25 شهرا، حسب الاستهلاك.