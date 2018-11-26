شكرا لقرائتكم خبر عن جنرال أتلانتك تقود استثمارا بقيمة 120 مليون دولار فى بروبرتى فايندر دبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قادت شركة الاستثمار المباشر جنرال أتلانتك استثمارا بقيمة 120 مليون دولار، واستحوذت على حصة أقلية فى موقع بروبرتى فايندر للإعلان عن العقارات فى الشرق الأوسط.

وقال الرئيس التنفيذى لبروبرتى فايندر، لرويترز إنه سيجرى استثمار المبلغ فى المنتجات والتكنولوجيا.

وقال مايكل لاهيانى فى مقر الشركة بدبى "نريد أن نستمر فى تقديم أفضل المنتجات والبيانات المتاحة للجمهور".

وأضاف أن حصيلة البيع ستستخدم فى التوسع فى الأسواق الحالية فى المملكة العربية السعودية ومصر وتركيا والإمارات العربية المتحدة وقطر والبحرين ولبنان والمغرب.

وتابع أن من المرجح أن تضيف الشركة نحو 200 موظف إلى قوتها العاملة البالغ قوامها حاليا 450 شخصا بحلول نهاية 2019. غير أنه لم يكشف عن حجم الحصة التى استحوذت عليها جنرال أتلانتك ومقرها نيويورك.

وبعد استكمال الاستثمار سينضم كريس كالكين رئيس التكنولوجيا لأوروبا والشرق الاوسط وأفريقيا فى جنرال أتلانتك إلى مجلس إدارة بروبرتى فايندر.

والمستثمران الآخران فى بروبرتى فايندر هما منظمة إنديفر التى لا تسعى للربح وفوستوك نيو فنتشرز.

وقال لاهيانى، إن القيمة الحالية لبروبرتى فايندر تقترب من 500 مليون دولار ممتنعا عن الإفصاح عن رقم محدد.

وكان قيمة الموقع تقدر عند 200 مليون دولار فى عام 2016 حين باع حصة عشرة بالمئة لشركة فوستوك المدرجة فى ستوكهولم مقابل 20 مليون دولار.

وقال لاهيانى، إن الموقع الذى تأسس فى عام 2007 حقق أرباحا فى السنوات الأربع الأخيرة وسجل ستة ملايين زيارة شهرية للموقع فى أسواق الشرق الأوسط وأمريكا الشمالية. وفى تركيا يمتلك بروبرتى فايندر حصة أقلية فى موقع زينجات.