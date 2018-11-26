شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يؤجل الاندفاع الصاعد مجددا– تحليل -26-11-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استمر سعر النحاس بتأجيل الاندفاع الصاعد بالرغم من تمركزه ضمن محاور القناة الصاعدة باستجابته لسلبية المؤشرات الرئيسية, ما لم يتسلل السعر دون الدعم الأولي الثابت عند 2.7300 فإن ذلك يزيد من فرص تصديه للضغوط السلبية بانتظار أي فرصة لاكتساب العزم الإيجابي ليتمكن بذلك من الوصول نحو الأهداف الإيجابية المستقرة عند 2.8500 وصولا للمقاومة المحورية الممتدة نحو 2.9500.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.7300 و 2.8500
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: متذبذب ضمن النطاق الصاعد
شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يؤجل الاندفاع الصاعد مجددا– تحليل -26-11-2018 على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة أخبار الفوركس اليوم وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي أخبار الفوركس اليوم ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .