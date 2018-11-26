شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يؤجل الاندفاع الصاعد مجددا– تحليل -26-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استمر سعر النحاس بتأجيل الاندفاع الصاعد بالرغم من تمركزه ضمن محاور القناة الصاعدة باستجابته لسلبية المؤشرات الرئيسية, ما لم يتسلل السعر دون الدعم الأولي الثابت عند 2.7300 فإن ذلك يزيد من فرص تصديه للضغوط السلبية بانتظار أي فرصة لاكتساب العزم الإيجابي ليتمكن بذلك من الوصول نحو الأهداف الإيجابية المستقرة عند 2.8500 وصولا للمقاومة المحورية الممتدة نحو 2.9500.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.7300 و 2.8500

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: متذبذب ضمن النطاق الصاعد