شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين بصدد تشكيل اندفاع صاعد– تحليل - 26-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حافظ سعر البلاتين على استقراره الإيجابي فوق دعم القناة الصاعدة الممتد حاليا نحو 835.00 مؤكدا بذلك استعداده للبدء بالهجوم الصاعد والمنتظر سابقا, كذلك استمرار تذبذب المتوسط المتحرك 55 حول الدعم الحالي يزيد من قوته ليزيد من فرص بدء تسجيل السعر للأهداف الإيجابية بانجذابه نحو 871.00 خلال الفترة القريبة وصولا نحو 900.00 بتداولات الفترة القادمة.

أما في حال تسلل السعر دون الدعم الحالي وتقديمه لإغلاق سلبي, فإن ذلك سيؤكد استسلامه لسيطرة الميل الهابط ليتكبد بذلك العديد من الخسائر بهبوطه نحو 814.00 و 775.00 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع ما بين 835.00 و 871.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بثبات الدعم