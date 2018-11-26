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شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يحتاج لعزم سلبي جديد- تحليل - 26-11-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فشل سعر الزوج بتسجيل أي هدف تصحيحي سلبي جديد نظرا لافتقاره للعزم السلبي مكرر بذلك التذبذب الجانبي بانحصاره ما بين المقاومة المستقرة عند 146.00 بينما يتمركز الدعم الأولي حول 144.05.
ما لم يتم اختراق المقاومة الحالية فإن ذلك يدعونا لانتظار اكتساب السعر لعزم سلبي جديد ليساهم ذلك بتحقيق الكسر المطلوب ومن ثم ليحاول الوصول نحو الأهداف السلبية المستقرة عند 143.10 و 142.60 على التوالي.
نطاق التداول المتوقع ما بين 146.00 و 144.05
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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