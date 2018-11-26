شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يؤكد السلبية - تحليل - 26-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد سعر الزوج تمسكه بسيطرة الميل الهابط بتشكيله مؤخرا لقناة هابطة جديدة بتمركز المقاومة حول 128.90 كما هو واضح بالرسم المرفق, ثبات هذه المقاومة سيزيد من فرص تشكيل السعر لتداولات سلبية جديدة لنتوقع تقديمه لضغط سلبي جديد على العائق المستقر عند 127.80 وبتحرره ستمتد التداولات نحو 127.10 و 126.60 على التوالي. بدء تشكيل مؤشر ستوكاستيك لموجه سلبية واستقراره دون مستوى 50 يعزز ترجيحنا الهابط بتقديمه لعزم سلبي جديد ليزيد من فرص تسجيل الأهداف السلبية المقترحة سابقا. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 128.90 و 127.80 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بثبات المقاومة

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