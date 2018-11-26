شكرا لقرائتكم خبر عن المانيا, سهم بايرسدورف يستعد للهجوم الصاعد - تحليل - 26-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح سعر السهم بالثبات ضمن النطاق الصاعد نظرا لتقديمه لإغلاق إيجابي جديد فوق الدعم المستقر عند 91.10 لنلاحظ تقديمه حاليا لضغط واضح على الحاجز الأولي المتمركز عند 93.76, نتوقع بتجاوز السعر لهذا الحاجز البدء بتسجيل أهداف إيجابية جديدة بانجذابه نحو مستوى تصحيح 50% فيبوناتشي والمستقر عند 95.37 ومن ثم ليحاول الوصول نحو المحطة الإيجابية التالية المتمثلة بمستوى 96.90. اقتراب مؤشر ستوكاستيك من مستوى 80 يعزز ترجيحنا الصاعد باستمرار تقديمه للعزم الإيجابي ليزيد من فرص تجاوز السعر للحاجز الحالي والبدء بتسجيل الأهداف المقترحة سابقا. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 92.00 و 94.35 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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