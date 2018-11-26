شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الباوند لا يزال سلبي– تحليل - 26-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بالرغم من تشكيل سعر الزوج مؤخرا لاندفاع صاعد قوي ألا أن تشكيله لقناة هابطة جديدة يدعم محاولة استعادته للمحاولات السلبية بشرط ثبات المقاومة المستقرة عند 0.8916, نلاحظ حاليا تقديم السعر لضغط سلبي على محور المتوسط المتحرك 55 لنتوقع بتحرره من هذا الحاجز البدء بتسجيل أهداف سلبية جديدة قد تبدأ من 0.8770 وصولا نحو 0.8690 خلال الفترة القادمة.

هبوط مؤشر ستوكاستيك الحاد واستقراره ضمن مستوى تشبع البيع يدعم الترجيح السلبي بتقديمه لعزم سلبي جديد ليزيد ذلك من فرص البدء بتحقيق الأهداف خلال الفترة القريبة والمتوسطة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 0.8900 و 0.8770

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط