شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يتماسك فوق أدنى مستوى فى أسبوعين والأنظار على شهادة ماريو دراغى والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الاثنين فى مستهل تعاملات الأسبوع مقابل سلة من العملات العالمية ، ليتماسك فوق أدنى مستوى فى أسبوعين مقابل الدولار الأمريكي والمسجل فى وقت سابق من تعاملات السوق الأسيوية ، يأتي هذا الارتفاع بدعم موافقة زعماء الاتحاد الأوروبي على صفقة انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي ،هذا ويترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم بيانات هامة عن مستويات الثقة فى مناخ الأعمال فى ألمانيا "أكبر اقتصاد فى منطقة اليورو" ، وشهادة ماريو دراغى محافظ المركزي الأوروبي أمام البرلمان الأوروبي فى بروكسيل.

ارتفع اليورو مقابل الدولار بحوالي 0.2% حتى الساعة 07:55 جرينتش ،ليتداول عند 1.1360$ ، وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.1339$ ،وسجل الأعلى عند 1.1370$ ، والأدنى عند 1.1326$ الأدنى فى أسبوعين.

أنهي اليورو تعاملات الجمعة منخفضا بنسبة 0.6% مقابل الدولار ، فى أول خسارة خلال ثلاثة أيام ، بفعل بيانات ضعيفة من أوروبا ، أظهرت تباطؤ نمو القطاعات الصناعية والخدمية خلال تشرين الثاني / نوفمبر ، فى علامة جديدة على تباطؤ نمو اقتصاد منطقة اليورو خلال الربع الرابع من هذا العام.

وعلى مدار الأسبوع المنصرم ،فقدت العملة الأوروبية الموحدة نسبة 0.75% مقابل العملة الأمريكية ، لتستأنف خسائرها الأسبوعية التي توقفت مؤقتا فى الأسبوع الأسبق للمرة الأولى فى خمسة أسابيع ، بفعل تراجع احتمالات تطبيع السياسة النقدية الأوروبية فى المستقبل القريب.

وقع زعماء الاتحاد الأوروبي يوم الأحد على الاتفاق النهائي لانفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي، وقالت المفوضية الأوروبية بأن هذا الاتفاق يعتبر أفضل صفقة يمكن أن تحصل عليها حكومة المملكة المتحدة البريطانية.

وحتى يدخل الاتفاق حيز التنفيذ الفعلي فى آذار/مارس 2019 ،يتبقي تصويت البرلمان البريطاني عليه قبل انعقاد قمة الاتحاد الأوروبي القادمة أيام 13-14 كانون الأول/ديسمبر المقبل.

يدعم اليورو أيضا تلميحات ماتيو سالفيني نائب رئيس الوزراء الإيطالي يوم الأحد إلى إمكانية تغيير هدف العجز بالميزانية العامة للبلاد لعام 2019 ، وهو ما قد ينتج عنه فتح محادثات جديدة بين روما وبروكسيل لحل خلافات الميزانية وفقا للقواعد المالية للاتحاد الأوروبي ، تجنب إيطاليا "ثالث أكبر اقتصاد فى منطقة اليورو" أي عقوبات تأديبية.

هذا ويترقب المستثمرين بيانات هامة عن الثقة بمناخ الأعمال فى ألمانيا أكبر اقتصاد فى منطقة اليورو ،يصدر بحلول الساعة 09:00 جرينتش مؤشر معهد أيفو لقياس مناخ الأعمال في ألمانيا خلال تشرين الثاني/نوفمبر المتوقع 102.3 نقطة من 102.8 نقطة في تشرين الأول/أكتوبر.

تنطلق شهادة ماريو دراغى محافظ المركزي الأوروبي بحلول الساعة 14:00 جرينتش أمام لجنة الشئون المالية والاقتصادية بالبرلمان الأوروبي فى بروكسيل ،تتناول الشهادة تطورات الاقتصاد فى منطقة اليورو ومستقبل السياسة النقدية.