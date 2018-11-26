شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات أولى جلسات الأسبوع في مجملها إيجابية موضحة تباين في الأداء والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات أولى جلسات التداول لهذا الأسبوع على تباين في الأداء اليوم الاثنين مع قيادة مؤشرات الأسهم الصينية واليابانية لمسيرات تحقيق المكاسب وارتفاع كل من مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج ومؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية، بينما تراجعت كل من مؤشرات الأسهم الاسترالية والنيوزيلندية عقب عدم ارتقاء بيانات مبيعات التجزئة النيوزلندية للتوقعات وحديث محافظ بنك استراليا الاحتياطي فيليب ليو في سيدني.

بخلاف ذلك فقد تابعنا يوم أمس الأحد موافقة الاتحاد الأوروبي على مسودة اتفاق خروج بريطانيا بشكل منتظم من الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي حفز بشكل أو بأخر شهية المخاطرة لدى المستثمرين مع مطلع هذا الأسبوع الذي من المرتقب أن نشهد في نهاية فعليات قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين واللقاء المرتقب للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الرئيس الصيني شي جينبينج على هامش القمة وسط آمال الأسواق في توصلهم إلى اتفاق تجاري وحلحلة التوترات التجارية الأخيرة بين أكبر اقتصاديين في العالم.

ويذكر أن المدير العام لمنظمة التجارة العالمية روبرتو أزيفيدو أعرب يوم الخميس الماضي عن كون ارتفاع القيود التجارية لا يزال يشكل تهديداً حقيقياً، موضحاً أن إيجاد حلول لاحتواء تلك التهديدات يتطلب إرادة سياسة من قبل قادة مجموعة العشرين، ومضيفاً أنه إذا استمر الوضع على ما هو عليه في الاقتصاد العالمي، فأن ذلك سيؤدي إلى تنامي المخاطر الاقتصادية وتباطؤ وتيرة النمو ومعدلات التوظيف بالإضافة إلى الضغوط التضخمية.

مؤشرات الأسهم اليابانية ارتفعت خلال تداولات اليوم، ليشهد مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان ارتفاعاً بنسبة 0.09% وليربح 1.51 نقطة ويصل إلى المستوى 1,630.47، أما عن مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية فقد ارتفع بنسبة 0.61% ليربح هو الأخر 131.53 نقطة ويصل إلى المستوى 21,778.08.

كما شهدت مؤشرات الأسهم الصينية ارتفاعاً، حيث ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 0.48% ليربح 15.06 نقطة ويصل إلى المستوى 3,158.54. وارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.29% ليربح هو الأخر 7.47 نقطة ويصل إلى المستوى 2,586.96.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فيشهد ارتفاعاً بنسبة 1.69% ليربح 439.43 نقطة ويصل إلى المستوى 26,367.11. كما شهد مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية ارتفاع بنسبة 1.17% ليربح هو الأخر 24.06 نقطة ويصل إلى المستوى 2,081.54.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي تراجع بنسبة 0.45% ليخسر 39.01 نقطة ويصل إلى المستوى 8,662.37، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا انخفاضاً بنسبة 0.84% ليخسر هو الأخر 48.01 نقطة ويصل إلى المستوى 5,668.20.