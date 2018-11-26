وزير الاتصالات: شركات دول كثيرة تسعى للاستثمار في السوق المصرية

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن مؤتمر القاهرة الدولي للاتصالات والتكنولوجيا أمس، كانت له أهمية خاصة، وبعث برسائل قوية ومهمة، منها تنوع الشركات والجهات العارضة بين جهات حكومية وشركات متعددة الجنسيات ضخمة وصغيرة، موضحًا أن هذا التنوع يعكس أهمية السوق المصرية وريادة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المنطقة والعالم.

وأضاف طلعت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح”، المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الإثنين، أن ما تحقق في قطاع الاتصالات جيد للغاية، ونتطلع لأهم وأكثر مما تم تحقيقه، منوهًا بأن هناك شركات كثيرة من عدة دول تسعى للاستثمار في السوق المصرية.

وتابع وزير الاتصالات بأن الإنترنت شأنه شأن أي تكنولوجيا، به أمور نافعة وأخرى ضارة، ولابد من التوعية بذلك.

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