شكرا لقرائتكم خبر عن "تبوك الزراعية" تنتهي من وثيقة التعاقد مع "مؤسسة العمري" لإنشاء شركة المطاحن والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة تبوك للتنمية الزراعية عن الانتهاء من وثيقة شروط التعاقد مع مؤسسة أحمد حسين العمري، وذلك لإنشاء الشركة الجديدة "مطاحن الدقيق الفاخر المحدودة.

وأفادت تبوك، في بيان لموقع السوق، اليوم الإثنين، بأن مجلس إدارة تبوك اقترح تسمية ممثلي تبوك الزراعية بعضوية مجلس المديرين.

وكانت تبوك قد أعلنت، أمس الأحد، عن استكمال تأسيس شركة مطاحن الدقيق الفاخر المحدودة وتوقيع عقد تأسيسها برأسمال قدره 1.250 مليار ريال، تبلغ حصة تبوك منه 60%.

وحسب البيان السابق، سيتركز نشاط الشركة الجديدة على إنتاج الدقيق الفاخر والأعلاف المركبة.

وتجدر الإشارة إلى أن شركة تبوك للتنمية الزراعية ملتزمة بما ورد في وثيقة شروط التعاقد، المعلن عنها في فبراير 2018، الموقعة مع مؤسسة أحمد حسين أحمد العمري بغرض الاستحواذ على 60% من حصص الشركة الجديدة.

هذا وستقوم شركة تبوك باستثمار مبلغ ستين مليون ريال سعودي كحد أقصى مقابل 60% من الملكية في الشركة الجديدة، ويحق لشركة تبوك تخفيض مبلغ الاستثمار للمحافظة على توزيع نسبة الملكية في الشركة الجديدة بناء على تقييم النشاط الصناعي المنقول.

وجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 7.5 مليون ريال بالربع الثالث من العام الجاري، مقابل صافي خسائر بلغ 13.4 مليون ريال في الربع المقابل من العام 2017.

وعلى الصعيد ذاته تراجعت خسائر الشركة بنسبة 66.2% إلى 6.6 مليون ريال خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2018، مقابل صافي خسائر بلغ 19.4 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام 2017.