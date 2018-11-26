شكرا لقرائتكم خبر عن "سعود الراجحي" نائباً لرئيس مجلس إدارة "تكافل الراجحي" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة الراجحي للتأمين التعاوني "تكافل الراجحي" عن استلام خطاب مؤسسة النقد بعدم الممانعة على تعيين سعود بن عبدالله الراجحي عضو مجلس إدارة (غير تنفيذي) نائباً لرئيس مجلس الإدارة.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الإثنين، بأن القرار يعتبر نافذاً وذلك اعتباراً من تاريخ استلام خطاب عدم الممانعة من مؤسسة النقد العربي السعودي وحتى نهاية الدورة الحالية للمجلس.

وكشفت البيانات المالية الأولية للشركة، تحقيقها صافي ربح خلال الربع الثالث من العام الجاري بلغ 77.5 مليون ريال، مقابل صافي ربح بلغ 58.8 مليون ريال بالربع المماثل من العام الماضي، بنسبة ارتفاع بلغت 31.9%.

كذلك حققت الشركة ارتفاعاً في أرباح التسعة أشهر الأولى من 2018 بلغ 28.2% إلى 171.7 مليون ريال، مقابل صافي ربح بلغ 133.9 مليون ريال بالفترة المقابلة من العام الماضي.