شكرا لقرائتكم خبر عن "تداول" تُعيد التداول على أسهم "الخضري" اعتباراً من اليوم الإثنين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة السوق المالية السعودية "تداول" رفع تعليق تداول سهم شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري ابتداءً من جلسة اليوم الإثنين الموافق 26 نوفمبر الجاري، وذلك بعد الإعلان عن قوائمها المالية.

وتجدر الإشارة إلى إعلان تداول، في أغسطس الماضي، عن تعليق التداول على سهم الشركة في السوق ابتداءً من 12 أغسطس الماضي، وذلك لعدم التزامها بنشر قوائمها المالية الأولية خلال المدة النظامية المحددة.

وكشفت النتائج المالية للشركة عن تحقيقها صافي خسائر بلغ 26 مليون ريال بالربع الثالث من العام الجاري، مقابل صافي خسارة بلغ 7.6 مليون ريال في الربع المقابل من العام 2017.

وعلى صعيد آخر، تراجعت خسائر الشركة إلى 24.1 مليون ريال خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2018، مقابل صافي خسارة بلغ 37.2 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام 2017.

وكانت الشركة قد حققت صافي أرباح بلغ 1.9 مليون ريال خلال الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018، مقابل صافي خسارة بلغ 29.6 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام 2017.