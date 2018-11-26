شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "السعودية للكهرباء" تبحث تأسيس شركة جديدة لتوليد الطاقة في 18 ديسمبر المُقبل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قرر مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامـة العادية، المقرر انعقادها يوم الثلاثاء الموافق 18 ديسمبر المُقبل، وذلك للتصويت على تأسيس شركة لتوليد الطاقة الكهربائية تابعة للشركة السعودية للكهرباء.

وأشارت الشركة، في بيان لموقع السوق، اليوم الإثنين، بأن الجمعية ستصوت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة، وتعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت والموارد البشرية.

كذلك ستصوت الجمعية على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية.

ومن المقرر أن تبحث الجمعية تعديل سياسة ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة.

وجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 4.9 مليار ريال بالربع الثالث من العام الجاري، مقابل صافي أرباح بلغ 5.3 مليار ريال في الربع المقابل من العام 2017.

وعلى الصعيد ذاته، تراجعت أرباح الشركة بنسبة 53.3% إلى 5.6 مليار ريال خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 12.4 مليار ريال في الفترة المقابلة من العام 2017.