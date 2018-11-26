شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "الأسماك" تبحث تخفيض رأسمالها في 26 ديسمبر المُقبل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قرر مجلس إدارة الشركة السعودية للأسماك، دعوة الجمعية العمومية للانعقاد، في 26 ديسمبر المُقبل، وذلك لبحث تخفيض رأس المال بنسبة 49.45%.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع السوق، اليوم الإثنين، بأن الجمعية ستنظر في تخفيض رأس المال من 200 مليون ريال إلى 101.1 مليون ريال.

وبالتالي، يتراجع عدد الأسهم من 20 مليون سهم إلى 10.110 مليون سهم بعد التخفيص، وذلك بتخفيض سهم لكل 2.0222 سهم، وذلك عن طريق إلغاء عدد 9.890 مليون سهم من أسهم الشركة.

وقالت الشركة، إنه لايوجد أي أثر جوهري من تخفيض رأس المال على التزامات أو عمليات أو أداء الشركة المالي أو التشغيلي أو التنظيمي ولن تتغير نسبة ملكية أي مساهم نتيجة تخفيض رأس المال.

وأرجعت الشركة السبب في تخفيض رأس المال إلى إعادة هيكلة رأس مالها لإطفاء مبلغ وقدره 83.498 مليون ريال من الخسائر المتراكمة وذلك تماشياً مع نظام الشركات.

كذلك من المقرر أن تصوت الجمعية على توصية مجلس إدارة الشركة بنقل المركز الرئيسي للشركة من مدينة الدمام إلى مدينة الرياض.

وجدير بالذكر أن الشركة حققت ارتفاعاً في الخسائر إلى 8.7 مليون ريال بالربع الثالث من 2018، مقابل صافي خسائر بلغ 8 ملايين ريال في الربع المقابل من العام 2017.

وعلى النحو الآخر، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 21.5 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من 2018، مقابل صافي خسائر بلغ 26.5 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام 2017، بتراجع بلغت نسبته 18.9%.