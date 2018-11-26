شكرا لقرائتكم خبر عن العدل السعودية: انتهاء 64 ألف قضية عمالية بتسوية ودية في 10 أشهر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية أن عدد القضايا العمالية التي أنهتها بالتسوية الودية والمصالحة نحو 64 ألف قضية عمالية خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري.

وتشمل هذه القضايا نحو 15% من القضايا التي استقبلتها الوزارة منذ بداية 2018، بحسب صحيفة الاقتصادية.

وتعمل الوزارة على ثماني مبادرات لتخفيف عدد القضايا العمالية في السوق السعودية، أهمها توثيق العقود وحماية الأجور.

وأكد وزير العدل أن المرحلة الأولى ستشهد افتتاح سبعة محاكم عمالية، إضافة إلى 27 دائرة عمالية بمدن ومحافظات المملكة، يعمل فيها 139 قاضي إضافة إلى 99 ملازم قضائي.

وأشار وليد الصمعاني لدى تدشينه إنشاء وبدء المحاكم العمالية في الرياض أمس، لتحسين القطاع الاستثماري بالمملكة، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.

وتستهدف "رؤية السعودية المستقبلية 2030" تحسين وضع المملكة الاقتصادي لتصبح ضمن أفضل 15 اقتصادا في العالم بدلا من موقعها الراهن في المرتبة الـ 20 عالميا.

وكشفت الوزارة في يوليو الماضي أن إجمالي طلبات تنفيذ الشيكات الواردة إلى محاكم التنفيذ منذ بداية العام الهجري، بلغت نحو 24.14 ألف طلب، بقيمة مالية تقدر بنحو 11.5 مليار ريال.

واستحوذت محاكم منطقة الرياض على النسبة الأعلى من قيمة طلبات تنفيذ الشيكات بنحو 48.7%، لتنفيذ 8938 طلبا، حيث تقدر بـ 5.6 مليار ريال..