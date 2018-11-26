شكرا لقرائتكم خبر عن ديسمبر المقبل.. مزاد لبيع 10 عقارات بالخبر من أصول "معن الصانع" و"سعد " والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم من المقرر عقد المزاد الأول لبيع عشرة أصول عقارية متنوعة من أملاك رجل الأعمال معن الصانع وشركة "سعد للتجارة" والذي سيقام بمنطقة الخبر في ديسمبر المقبل.

ويعد المزاد الثالث ضمن سلسلة المزادات التي نظمها تكتل إتقان خلال الأشهر الماضية، بحسب صحيفة الاقتصادية.

ويعتزم تكتل إتقان لخدمات التنفيذ لممتلكات وأموال "معن" و"سعد "بيع أكثر من 26 عقارا متنوعا، ما بين أراض سكنية وتجارية ومبان قائمة؛ عبر خمسة مزادات.

وهناك مزاد آخر حيث يعد الرابع من سلسلة المزادات، والثاني لبيع 10 أو 12 عقارا متنوع من تلك الأصول سيقام يناير المقبل، وذلك لبيع أصول عقارية في الخبر والدمام.

وسيبيع تحالف إتقان المكلف بتسوية الخلاف الأصول في 5 مزادات بالمنطقة الشرقية والرياض وجدة وينبع خلال الأشهر المقبلة، ومن المتوقع أن تصل حصيلة البيع بالمزاد إلى ملياري ريال.

وقال مسؤول مصرفي في منتصف فبراير الماضي إن بنوكا إماراتية تأمل أن تسترد خلال عام 2018 جزءا من المستحقات التي لم تحصلها من مجموعة سعد السعودية وشركة أحمد حمد القصيبي وإخوانه بعد انهيارات شهدتها تلك المجموعة بمليارات الدولارات.

وبلغت حصيلة المزاد العلني الثاني لرجل الأعمال معن الصانع وشركة سعد للتجارة والمقاولات والخدمات المالية في يونيو الماضي على الرخام والسيراميك والأثاث قيمة تجاوزت 29 مليون ريال.

وكان المزاد الأول الذي انطلق في مارس الماضي شهد بيع أكثر من 1142 سيارة وشاحنة وحافلة ومقطورة ورافعة ومعدة ثقيلة تشمل صهاريج لنقل الوقود والمياه والصرف الصحي، مولدات ومحولات كهربائية، مكائن وآليات متعددة، "كرينات" لكل الأعمال الإنشائية، معدات إنشائية، مجموعة "شياول" متنوعة، حفارات، مجموعة رافعات شوكية إضافة لعديد من المعدات الثقيلة الأخرى، بقيمة 50 مليون ريال.

وكانت شركتا أحمد حمد القصبيي وسعد السعودية قد تعثرتا في عام 2009 إبان أكبر أزمة مالية في السعودية وهو ما خلف ديونا بنحو 22 مليار دولار مستحقة لبنوك إقليمية ودائنين آخرين.