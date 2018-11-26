شكرا لقرائتكم خبر عن 22 رخصة بيع على الخريطة لفنادق بالسعودية عبر"وافي" منذ بداية 2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أصدرت لجنة البيع والتأجير على الخريطة "وافي" بوزارة الإسكان السعودية، خلال العام الجاري، 22 رخصة بيع وتسويق داخلي وخارجي على الخريطة لمشروعات فندقية.

وبين نايف الشريف، الأمين العام للجنة "وافي": أنه تم الترخيص لمشروع فندقي واحد للبيع على الخريطة، ومشروعين فندقيين على ترخيص تسويق داخلي، بحسب صحيفة الاقتصادية.

وأشار إلى أنه تم ترخيص 19 مشروعا خارج المملكة ، وحصل على ترخيص تسويق خارجي.

وقال الأمين العام لـ"وافي" في تصريحات خلال أغسطس الماضي، إن إجمالي عدد الوحدات السكنية منذ بداية العام الجاري نحو 17 ألف وحدة.

وكان برنامج "وافي" قد أطلق في نهاية يوليو الماضي خدمة إصدار رخص البيع على الخارطة إلكترونياً لمشاريع برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان السعودية.

وجدير بالذكر أن برنامج "وافي" للبيع على الخارطة يمنح تراخيص بيع وتأجير الوحدات العقارية على الخارطة بمختلف أنواعها (سكنية - تجارية – استثمارية – مكتبية - خدمية - صناعية – سياحية)، ورخصة تسويق العقارات الخارجية على الخارطة، ورخصة بيع الأراضي الخام على الخارطة، ورخصة تسويق العقارات الداخلية على الخارطة، وكذلك رخصة عرض الوحدات العقارية على الخارطة في المعارض الخارجية.