شكرا لقرائتكم خبر عن ديسمبر المقبل.. بدء المرحلة الثانية من نظام رد "المضافة" للسياح بالإمارات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تعتزم الهيئة الاتحادية للضرائب الإماراتية بدأ المرحلة الثانية من نظام رد ضريبة القيمة المضافة للسياح في شهر ديسمبر المقبل.

وأشارت الهيئة في بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" إلى أن المرحلة الثانية ستمكن السياح من استرداد الضريبة من خلال مطارات الدولة والمنافذ البرية والموانئ البحرية التي سيطبق فيها النظام.

وكانت الهيئة قد بدأت في رد الضريبة للسياح المؤهلين لاسترداد ضريبة القيمة المضافة المدفوعة على مشترياتهم في 18 من نوفمبر الجاري.

ويبلغ عدد المحلات التجارية المرتبطة إلكترونياً بالنظام مع بدء التطبيق أكثر من 4000 محل منتشرة في كل أنحاء الدولة.

والفواتير الضريبية القابلة للاسترداد للسياح هي فقط الفواتير الصادرة عن المحلات ومنافذ بيع التجزئة المسجلة والمرتبطة فعلياً بالنظام الإلكتروني، والتي يتم الإعلان عنها بوضع ملصقات في أماكن واضحة على وجهاتها لتكون معروفة لدى السياح.

يشار إلى أن مجلس الوزراء الإماراتي قرر في وقت سابق أن يتم تطبيق نظام رد ضريبة القيمة المضافة والتي تبلغ نسبتها 5%من قيمة المشتريات الخاضعة للضريبة للسياح، بالتعاون مع مؤسسة متخصصة بخدمات رد الضريبة، وذلك ابتداء من أكتوبر من العام الحالي، وذلك بعد إتمام الإجراءات بالتعاون مع المؤسسات والجهات المعنية.

ويشار إلى أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة بدأ بالإمارات مطلع عام 2018 وبنسبة 5%.

وتعتبر ضريبة القيمة المضافة واحدةً من أكثر ضرائب الاستهلاك شيوعاً حول العالم، حيث تطبِّق أكثر من 150 دولة ضريبة القيمة المضافة (أو ما يعادلها: ضريبة السلع والخدمات)، بما فيها جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والبالغ عددها 29 دولة، بالإضافة إلى كندا ونيوزيلندا وأستراليا وسنغافورة وماليزيا، وقرَّرت دول الخليج مؤخراً الانضمام لهذه المنظومة.