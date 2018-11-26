شكرا لقرائتكم خبر عن دانة غاز تتوقع زيادة إنتاجها اليومي وتعتزم التوسع في مصر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم توقع محمد المبيضين، رئيس علاقات المستثمرين لدى شركة دانة غاز المدرجة بسوق أبوظبي للأوراق المالية، ارتفاع إنتاج شركته لـ70 ألف برميل نفط مكافئ يومياً.

وأوضح المبيضين أن تلك الزيادة تأتي مع إضافة الإنتاج من إقليم كردستان العراق، وبئر جديد في مصر باسم "بلسم 8"، بحسب صحيفة البيان.

وأشار إلى أن شركته خفضت إنتاجها خلال العام الجاري إلى 62.250 ألف برميل نفط مكافئ يومياً، مقارنة بـ67.6 ألف برميل نفط مكافئ يومياً خلال الفترة ذاتها من عام 2017.

ولفت إلى أن الشركة لديها سيولة نقدية متاحة حالياً، تقدّر بنحو 434 مليون دولار ، من المقرر استخدمها ضمن خطة استثمارية للتوسع والنمو.

وأضاف أن السيولة المتاحة سيعاد ضخها في مشاريع جديدة في مصر، تتضمن بئر "بلسم 8" في مصر، مشير إلى أنه سيسهم في رفع إنتاج الشركة بما يزيد على 5 آلاف برميل نفط مكافئ يومياً.

واطلع مجلس إدارة الشركة الأسبوع الماضي على سير عمليات الشركة في الإمارات ومصر وإقليم كردستان العراق.

وكشفت النتائج المالية لدانة غاز عن تراجع أرباحها بنسبة 84% خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2018 إلى 17 مليون دولار (61 مليون درهم)، مقابل صافي ربح بلغ 102 مليون دولار (375 مليون درهم) خلال الربع المقابل من 2017.

كذلك حققت الشركة صافي ربح بلغ 41 مليون دولار (149 مليون درهم) خلال التسعة أشهر الأولى من 2018، مقابل صافي ربح بلغ 125 مليون دولار (458 مليون درهم) خلال الفترة المقابلة من 2017.