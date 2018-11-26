شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد الدولار الأمريكي من الأدنى له في أربعة أسابيع أمام الين الياباني في أولى جلسات الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتفاعه للجلسة الرابعة في خمسة جلسات من الأدنى له منذ 30 من تشرين الأول/أكتوبر الماضي أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الاثنين عن الاقتصاد الياباني ووسط شح البيانات الاقتصادية من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم في مطلع هذا الأسبوع.

في تمام الساعة 06:58 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.24% إلى مستويات 113.23 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 112.96 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له منذ 16 من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري عند 113.29، بينما حقق الزوج الأدنى له خلال تداولات الجلسة عند 112.88.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني ثالث أكبر اقتصاد في العالم الكشف القراءة الأولية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي لشهر تشرين الثاني/نوفمبر والتي أظهرت تقلص الاتساع إلى ما قيمته 51.8 مقابل ما قيمته 52.9 والتي عدلت من ما قيمته 53.1 في تشرين الأول/أكتوبر، لتعد بذلك القراءة الحالية أسوء من توقعات المحللين التي أشارت إلى ما قيمته 53.0.