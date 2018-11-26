شكرا لقرائتكم خبر عن ارتداد العملة الموحدة لليورو من الأدنى لها في أسبوعين أمام الدولار الأمريكي في أولي جلسات الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة لمنطقة الاتحاد الأوروبي اليورو في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها من الأدنى لها منذ 18 من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل أكبر اقتصاديات منطقة اليورو ألمانيا وشهادة محافظ البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والنقدية بالبرلمان الأوروبي في بروكسل ووسط شح البيانات الاقتصادية من قبل الاقتصاد الأمريكي في مطلع هذا الأسبوع.

في تمام الساعة 05:33 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.11% إلى مستويات 1.1349 مقارنة بالافتتاحية عند 1.1337 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1350، بينما حقق الأدنى له في قرابة أسبوعين عند 1.1327.

هذا وتترقب الأسواق حالياً عن الاقتصاد الألماني عن قراءة مؤشر IFO لمناخ الأعمال والتي قد تعكس تقلص الاتساع إلى ما قيمته 102.3 مقابل 102.8 في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، كما قد تظهر قراءة المؤشر ذاته للتوقعات تقلص الاتساع إلى ما قيمته 99.3 مقابل 99.8 في الشهر الماضي، وقد توضح قراءة المؤشر ذاته للتقييمات الحالية تقلص الاتساع إلى ما قيمته 105.6 مقابل 105.9.