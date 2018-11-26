شكرا لقرائتكم خبر عن 124 % زيادة في مناولة البضائع بميناء ينبع التجاري والان نبدء بالتفاصيل
يأتي ذلك في إطار جهود إدارة الميناء الساعية إلى تعزيز القدرة التشغيلية بعد انتهاء المشاريع التطويرية بالميناء؛ إلى جانب جهود الهيئة العامة للموانئ "موانئ" نحو تعزيز خدمات الموانئ السعودية ورفع مستوى قدراتها التشغيلية واللوجستية؛ تحقيقاً لرؤية المملكة 2030.
ويتطلع الميناء إلى الاستمرار في تحقيق إنجازات أخرى جديدة من خلال استقطاب خطوط ملاحية جديدة واستقبال مختلف أحجام السفن؛ ليواكب ما يشهده من نقلة نوعية على مختلف الأصعدة وإبراز موقعه الاقتصادي في المنطقة بشكل عام.
يذكر أن ميناء ينبع التجاري حقق معدلات قياسية خلال التسعة أشهر الماضية لعام 2018م، عبر مناولته 3.08 ملايين طن، مقارنة بـ 2.11 مليون طن لذات الفترة من العام السابق 2017م بزيادة قدرها %46 .
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