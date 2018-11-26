شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يعاود الانخفاض – تحليل صباحي – 26-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) انخفاضه بتداولاته الاخيرة على المستويات اللحظية ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -1.25% بما يعادل -94.75 نقطة ، ويأتي هذا الانخفاض في ظل استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع سيطرة الموجة التصحيحية الهابطة على المدى القصير .

ولذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للمؤشر خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات المقاومة 7702.25 ، ليستهدف مستوى الدعم 7407.27 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7407.27 ومستوى المقاومة 7702.25 .