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شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يعاود الانخفاض – تحليل صباحي – 26-11-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) انخفاضه بتداولاته الاخيرة على المستويات اللحظية ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -1.25% بما يعادل -94.75 نقطة ، ويأتي هذا الانخفاض في ظل استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع سيطرة الموجة التصحيحية الهابطة على المدى القصير .
ولذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للمؤشر خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات المقاومة 7702.25 ، ليستهدف مستوى الدعم 7407.27 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7407.27 ومستوى المقاومة 7702.25 .
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