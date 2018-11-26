شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت يغلق على ارتفاع طفيف - تحليل صباحي - 26-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع مؤشر السوق الأول الكويتي (BKP) بصورة طفيفة في تداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 0.03% بما يعادل 1.62 نقطة ، وذلك كمحاولة منه لتصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، في ظل استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 على المستويات اللحظية ، مع تداولاته بنطاق قناة سعريه هابطة على المدى القصير . ولهذا نحن نرجح عودة انخفاض المؤشر خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات المقاومة 5280.00 ، ليستهدف مستوى الدعم 5219.77 . نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 5219.77 ومستوى المقاومة 5306.93 .

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