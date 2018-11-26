شكرا لقرائتكم خبر عن السورية يستقر بمنطقة إيجابية – تحليل صباحي – 26-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم الشركة الكويتية السورية القابضة (KSHC ) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليستقر السهم بهذا الارتفاع أعلى مستوى 39.96 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 38.2% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى المتوسط (من 60.92 إلى 27.00) ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 2.53% بما يعادل 1.00 نقطة ، في ظل توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، مع استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .

ولذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أعلى مستوى 39.96 ، ليستهدف مستوى المقاومة 47.96 الذي يمثل نسبة 61.8% من نفس المستويات التصحيحية .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 38.00 ومستوى المقاومة 43.00 .