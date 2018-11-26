رمال يستجمع قواه الإيجابية – تحليل صباحي – 26-11-2018

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم شركة رمال الكويت العقارية بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -1.10% بما يعادل -0.40 نقطة ، ليحاول السهم بذلك اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد ، وذلك في ظل تأثره باختراق خط اتجاه رئيسي هابط في وقت سابق على المدى القصير ، مع استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط البسيط لفترة 50 يوماً السابقة . ولهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة 39.90 ، طيلة ثبات الدعم 30.00 . نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 30.00 ومستوى المقاومة 39.90 .

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