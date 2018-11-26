شكرا لقرائتكم خبر عن كيمانول يتعرض للضغط السلبي - تحليل صباحي – 26-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انزلق سهم كيمانول (2001) انخفاضاً في آخر جلساته ، ليؤكد بهذا الانخفاض على كسر مستوى الدعم 9.85 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 50% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الصاعدة على المدى المتوسط (من 6.54 إلى 13.16) ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -3.76% بما يعادل -0.37 ريال ، في ظل استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .

ولهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أدنى مستوى 9.85 ، ليستهدف مستوى الدعم التالي عند 9.07 الذي يمثل نسبة 61.8% من نفس المستويات التصحيحية .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 9.07 ومستوى المقاومة 9.85 .