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شكرا لقرائتكم خبر عن كيمانول يتعرض للضغط السلبي - تحليل صباحي – 26-11-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انزلق سهم كيمانول (2001) انخفاضاً في آخر جلساته ، ليؤكد بهذا الانخفاض على كسر مستوى الدعم 9.85 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 50% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الصاعدة على المدى المتوسط (من 6.54 إلى 13.16) ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -3.76% بما يعادل -0.37 ريال ، في ظل استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .
ولهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أدنى مستوى 9.85 ، ليستهدف مستوى الدعم التالي عند 9.07 الذي يمثل نسبة 61.8% من نفس المستويات التصحيحية .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 9.07 ومستوى المقاومة 9.85 .
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