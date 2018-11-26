ما هي خطوات الدخول في المشروعات الصناعية؟

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - علي شهاب - الدمام

حدد رئيس قسم الائتمان بصندوق التنمية الصناعي ماجد الشامي 4 خطوات لنجاح أي مشروع صناعي، للراغبين في دخول المشروعات الصناعية.

وأكد الشامي خلال برنامج «كيف تبدأ مشروعك الصناعي» الذي استضافته غرفة الشرقية أهمية وضوح الفكرة لكل مستثمر يرغب البدء في دخول المشروعات الصناعية، وكذلك ضرورة قراءة العوامل المؤثرة في تحقيق النجاح للفكرة، وتحديد المهارات اللازمة لبدء المشروعات الصناعية، ومتطلبات دراسة أي مشروع في الجوانب «الفنية والمالية والتسويقية»، مستعرضا قائمة بأسماء بعض الجهات الداعمة في هذه المجالات، إلى جانب آليات التغلب على المعوقات التي تواجه المشروعات الصناعية.

وأشار إلى المراحل الأساسية لأي مشروع صناعي، وهي: الفكرة، والتخطيط والدراسة، والتنفيذ، والتي تشمل خطوات تأسيس وإدارة المشروع الصناعي، وطرق تطوير الأفكار والفرص الاستثمارية في القطاع، وكيفية إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية وكيفية تطبيق أساسياتها، ومن ثم توفير العوامل اللازمة لتطوير الأفكار والطروحات وإدارتها.

وعرض البرنامج الذي استمر نحو 5 ساعات تدريبية نبذة عن الصندوق ودوره في المجالات التنموية والتمويلية والاستشارية فيما جرى خلاله تقسيم المشاركين والمشاركات لمجموعات وفرق عمل، كما شهد حوارا مستفيضا حول النقاط والموضوعات التي أثارها المحاضر حول فكرة المشروع وطرق إدارته، وطرق تجاوز التحديات والمعوقات.

وجاء البرنامج الذي استهدف الرجال والسيدات، كواحدة من مبادرات المجلس التنفيذي لسيدات الأعمال بالغرفة، ضمن خططه لتعزيز تواجد السيدات في القطاع الصناعي، كما يدخل في إطار التنسيق والتعاون بين الغرفة وصندوق التنمية الصناعية السعودي بغرض الإسهام في تطوير قطاع التصنيع، ورصد الفرص الاستثمارية الصناعية، وتنمية المعارف والمهارات والخبرات الأساسية اللازمة التي تمكن الرياديين وشباب وشابات الأعمال وأصحاب العمل من تأسيس وإطلاق مشروعاتهم الصناعية بكفاءة وفاعلية، بغرض توفير المنتجات الصناعية المثلى، وتلبية حاجة السوق المحلية من السلع والمنتجات.

1 وضوح الفكرة قبل البدء في المشروع

2 قراءة العوامل المؤثرة في نجاح الفكرة

3 تحديد المهارات اللازمة لبدء المشروع

4 تجهيز متطلبات دراسة المشروع (الفنية، المالية، التسويقية)