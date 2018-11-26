شكرا لقرائتكم خبر التجارة تتوعد منافذ بيع ترفض بطاقات فيزا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فهد الرياعي - أبها

أكدت وزارة التجارة على معاقبة منافذ البيع التي ترفض قبول بطاقات «فيزا» البنكية بحسب مسؤول لـ «مكة»، مشيرا إلى أنها تندرج ضمن المخالفات المنصوص عليها لدى الوزارة.

وأوضح أن منافذ البيع ملزمة بقبول هذه البطاقات وخدمة المستفيد وأن الوزارة تلاحق المنافذ المخالفة وتطبق العقوبات النظامية بحقها، داعيا في الوقت نفسه إلى الإبلاغ عن أي منفذ بيع يرفضها بأي حجة كانت من خلال الرقم 1900.

وكانت تصاعدت وتيرة الشكاوى من عدد من المواطنين من رفض بعض منافذ البيع قبول بطاقات الفيزا البنكية وحرمانهم حق الشراء والاستفادة منها.

ويؤكد فهد الشهري أنه يواجه صعوبة في وجود منافذ بيع تقبل ببطاقات الفيزا البنكية على الرغم من أن هذا النوع من البطاقات تقدم 60% من خدمتها للمشتريات، ومع ذلك ترفضها معظم منافذ البيع.

ويضيف علي عسيري أن بعض هذه المنافذ تستخدم أجهزة ترفض قبول بطائق الفيزا مباشرة وتصبح ذريعة البائع أن الجهاز لا يقبل الفيزا من الأساس.