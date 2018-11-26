شكرا لقرائتكم خبر نظام مراقبة المستحضرات الطبية يبدأ اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تركي المحارب - بريدة

تطلق الهيئة العامة للغذاء والدواء اليوم نظام التتبع الالكتروني للمستحضرات الصيدلانية، ضمن مبادراتها في «برنامج التحول الوطني 2020».

وأوضحت الهيئة أمس أن المشروع سيوفر أداة الكترونية تساعدها على تتبع المستحضرات في جميع المراحل من الإنتاج وحتى الاستهلاك، بما يساعدها على ضمان توفر الأدوية والتأكد من مأمونيتها وسلامتها، بالتعاون مع المستشفيات الحكومية والأهلية، والمستوصفات والمراكز الصحية، والمستودعات الحكومية والتجارية المخصصة لاستيراد وتخزين الأدوية، والمصانع الدوائية، والصيدليات، والمستهلك النهائي للدواء.

ويعمل نظام التتبع الالكتروني على الحد من تداول المستحضرات المغشوشة، وتوفير الأدوية ومعرفة أماكن وجودها، إضافة إلى تحقيق الأمن الدوائي من خلال إيقاف تداول الأدوية المسحوبة أو الموقوفة، وتوفير بيانات المستحضرات المتداولة في السوق.

وكانت «مكة» نشرت أخيرا أن الهيئة العامة للغذاء والدواء ألزمت 5 جهات بالتسجيل في نظام التتبع الالكتروني للدواء البشري، تمثل سلسلة التوريد من المصنعين وحتى مراكز البيع للمستهلك، وذلك بهدف تسهيل متابعتها ورصد العمليات التي تتم على عبوات الأدوية، بدءا من التصنيع وانتهاء بالاستهلاك.

وأوضحت معلومات حصلت عليها الصحيفة أن نظام التتبع الالكتروني الجديد يرتكز على 3 أهداف أساسية، هي مكافحة الغش الدوائي والتحقق من التوفر الدوائي، وتحقيق الأمن الدوائي، واصفة هذا النظام بأنه سيكون من أهم وسائل الهيئة لتحقيق الأمن الدوائي.

وحددت هيئة الدواء 7 يناير 2019 موعدا لجميع الجهات لاستخدام النظام والإبلاغ عن العمليات التي تتم على عبوة الدواء.

ويأتي نظام التتبع الدوائي ضمن خطة هيئة الغذاء والدواء للمساهمة في برنامج التحول الوطني 2020 الذي يهدف لتحقيق «رؤية السعودية 2030»، وذلك بتبني أحدث الوسائل التقنية واستخدامها في تتبع وتعقب جميع الأدوية البشرية المسجلة المصنعة داخل المملكة أو المستوردة من خارجها.

ويساهم النظام في تعزيز دور الهيئة في حماية المجتمع وتعزيز الرقابة والتأكد من سلامة الأدوية، وذلك من خلال معرفة مصدرها والمراحل التي مرت بها من التصنيع وحتى وصولها للمستهلك.

8 فوائد لنظام التتبع الالكتروني للدواء

مراقبة عمليات سلسلة التوريد كاملة

التأكد من أن الأدوية المبيعة أو المستهلكة أدوية غير مغشوشة

توفر بيانات موثوقة حول الأدوية المستهدفة في الغش ومصادر الأدوية المغشوشة

الحصول على معلومات عن توفر ومكان وجود الدواء خلال وقت وجيز

تمكين المستهلك من معرفة بيانات الدواء

دعم الاستخدام الأمثل للمستحضرات وتقليل الهدر

إيقاف مباشر لتداول الأدوية المسحوبة مع التحذير منها، وضمان عدم تداولها

تمكين المستهلك من التحقق عن مدى سلامة الدواء والإبلاغ عن أي عرض جانبي بعد استخدامه