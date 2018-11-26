شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لسوق أبوظبي (ADI) تحت سيطرة البائعين -تحليل صباحي- 26-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سيطرت القوى البيعية على تداولات المؤشر خلال جلسة أمس الاحد، أولى جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق عند مستوى 4946 نقطة، وهو ادنى مستوى يصل اليه المؤشر خلال الجلسة، مما يعكس الضغوط البيعية التي يتعرض لها السوق حالي، وفي ظل تدني قيم التداول، كما اخترق المؤشر متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يعد إشارة سلبية تدعو لمزيد من الانخفاض لمستوى الدعم 4850 نقطة، شرط اختراق المؤشر لمستوى 4940 نقطة. ويُظهر الشكل بالأسفل توزيع قيم التداول للأسهم.



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