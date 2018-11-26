شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لسوق دبي (DFMGI) يواصل اتجاهه الهابط -تحليل صباحي- 26-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق المؤشر من تراجعاته ليغلق أمس الاحد منخفضا عند مستوى 2739 نقطة، ليواصل بذلك اتجاهه الهابط على المدى القصير، وفي الوقت الذي يعكس فيه مؤشر "Direct Movement " بدء تنامي الاتجاه الهابط مرة أخرى، لذلك نتوقع انخفاضا وشيكا لمستوى الدعم 2710 نقطة كمستوى اول ثم 2600 نقطة كمستوى ثان، شرط بقاء المؤشر أسفل مستوى 2780 نقطة. ويُظهر الشكل بالأسفل توزيع قيم التداول للأسهم.



شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لسوق دبي (DFMGI) يواصل اتجاهه الهابط -تحليل صباحي- 26-11-2018 على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة أخبار الفوركس اليوم وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي أخبار الفوركس اليوم ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .