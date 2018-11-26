شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يستهل الأسبوع منخفضا -تحليل صباحي- 26-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهل المؤشر أولى جلسات الأسبوع الحالي منخفضا عند مستوى 10251 نقطة، وذلك بعدما تلقى مقاومة قوية ناتجة من ملامسته لخط اتجاهه الهابط قصير الأجل، وفي ظل تدني ملحوظ لقيمة التداول مما يعكس عزوف المتداولين عن التداول في السوق، لذلك نتوقع ان يشهد المؤشر تراجعا مرة أخرى لاعادة اختبار مستوى الدعم الحالي عند 10000 نقطة، شرط بقاء المؤشر أسفل مستوى 10500 نقطة. ويُظهر الشكل بالاسفل توزيع قيم التداول للاسهم.



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